Genève: Task force énergie créée, chauffages ciblés

Genève a déjà relevé d’un cran le degré d’alerte du dispositif cantonal Orca (Organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle); il est désormais en mode «veille». Si la pénurie devait éclater, il y aura des mesures plus lourdes, a averti le Conseil d’Etat. Un contingentement des ressources énergétiques, par exemple. Mais la décision de puiser dans les réserves et de répartir ces ressources se prendra alors au niveau fédéral. Le Canton pourrait auparavant décréter des modifications réglementaires ou encore des lois d’urgence. On n’en est pas là, a voulu rassurer le Conseil d’Etat: «On compte d’abord sur les efforts et la bonne volonté de tous.»