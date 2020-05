Coronavirus

Task force pour la formation professionnelle

Le nouvel organe, voulu par Guy Parmelin, doit aider les jeunes à trouver une place d'apprentissage et les entreprises combler leurs postes vacants.

Les jeunes devraient pouvoir trouver une place d'apprentissage d'ici août et les entreprises combler leurs postes vacants. Une task force réunissant les cantons, les partenaires sociaux et la Confédération devrait les soutenir jusqu'à fin 2020.

Le nouvel organe devra analyser l'évolution du marché des places d'apprentissage et prévoir des mesures de stabilisation flexibles et efficaces en cas de déséquilibre. L'objectif est de fournir aux cantons, aux entreprises formatrices et aux jeunes le meilleur soutien possible dans l'attribution des places et de renforcer les moyens des acteurs sur le terrain.