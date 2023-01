Genève: Task force pour mieux prévenir la maladie d’Alzheimer

Présentée mardi et pilotée par l’Université de Genève et les HUG, elle regroupe des scientifiques de vingt-sept institutions européennes et une américaine. Son plan d’action, exposé dans la revue «Lancet Regional Health», vise à mieux prévenir cette dégénérescence du cerveau qui touche des millions de personnes sur le continent (cf. encadré). En Suisse, 150’000 personnes souffrent d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence.

Ouvrir des centres de la mémoire 2.0

En s’appuyant sur les compétences et l’expérience de ses membres, la task force entend développer des «cliniques de la mémoire de nouvelle génération», axées sur la prévention. Pour l’heure, un établissement de ce type existe en Ecosse. «Nous cherchons à stimuler les hôpitaux publics et privés ainsi que les médecins pour ouvrir de telles structures», synthétise le prof. Giovanni Frisoni.

Prévoir l’avenir

Des interventions médicamenteuses et non médicamenteuses sont aussi au programme. «On intègre déjà des avancées scientifiques qui, si elles ne sont pas encore concrétisées, le seront dans un avenir proche», indique le professeur genevois. Enfin, les centres de nouvelle génération auront aussi pour objectif de stimuler les différents types de mémoire (subjective, objective, etc.) via des jeux et des exercices, sur papier ou sur ordinateur.