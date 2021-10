Tati Gabrielle a eu peur de tourner des scènes de sexe

Netflix : Tati Gabrielle a eu peur de tourner une scène de sexe

L’actrice a été très anxieuse quand elle a dû faire semblant de coucher avec Penn Badgley, dans la saison de 3 de «You».

Si de nombreuses femmes rêvent de passer une nuit torride avec Penn Badgley, Tati Gabrielle, qui donne la réplique à l’acteur dans la saison 3 de «You», diffusée sur Netflix, n’a pas du tout été enchantée à l’idée de tourner une scène de sexe avec lui. «J’ai paniqué. J’étais tellement nerveuse, confie-t-elle à Page Six. Je l’ai dit avant à Penn: «Hey, je n’ai encore jamais fait ça.» Et il m’a répondu: «Ça va bien se passer.»