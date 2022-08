Tatiana Maslany bluffée de se voir en She-Hulk

Actrice depuis 1997, ce n’est qu’en 2013 que Tatiana Maslany, 36 ans, s’est fait connaître du grand public grâce à «Orphan Black». Elle est aujourd’hui la star de «She-Hulk», qui promet de casser la baraque , en compagnie de Mark Ruffalo, qui souhaite payer plus d’impôts .

Mark ne voulait pas me donner de directives afin de me laisser ma propre vision du personnage. Nous avons parlé de la transformation et souvent improvisé ensemble, mais surtout plaisanté quand nous nous retrouvions dans des combinaisons moulantes devant des murs vides pour les scènes d’effets spéciaux où l’on nous transforme en superhéros.