Tatiana Silva ne veut pas parler de Stromae

France : Tatiana Silva ne veut pas parler de sa relation avec Stromae

Questionnée par un journaliste sur le couple qu’elle a formé avec le chanteur, la présentatrice belge a refusé d’évoquer le sujet.

«Je ne parle pas de lui en fait. Je n’ai jamais souhaité en parler et ce n’est pas aujourd’hui que ça va commencer, je suis désolée», a répondu l’animatrice et présentatrice météo de 36 ans. Si Tatiana Silva est consciente que son histoire avec le chanteur qui se produira à Paléo en juillet 2022 intéresse le public, elle souhaite préserver sa vie privée: «Moi-même il y a des choses que j’ai envie de savoir, par exemple si Brad Pitt va se remettre avec Jennifer Aniston . Mais la bonne blague, le côté marrant, tout ça s’arrête au moment où je dis: «C’est ma vie privée, je n’ai pas envie d’en parler».

L’ancienne Miss Belgique et Stromae ont été en couple durant un peu plus d’un an, entre juin 2011 et septembre 2012.