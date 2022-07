Wimbledon : Tatjana Maria, mère de famille de 34 ans, est en demi-finale

L’Allemande, qui a accouché de sa deuxième fille il y a moins d’un an, a éliminé sa compatriote Jule Niemeier en quarts de finale.

L’Allemande Tatjana Maria, 103e mondiale à 34 ans et mère de deux petites filles, s’est qualifiée mardi pour les demi-finales de Wimbledon en écartant 4-6, 6-2, 7-5 sa compatriote Jule Niemeier (WTA 97). «J’ai la chair de poule… C’est un rêve de vivre ça avec ma famille, mes deux petites filles. Il y a moins d’un an, j’accouchais… C’est fou!», a commenté Maria avant de quitter le Court No 1.