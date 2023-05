Football: Taulant Xhaka suspendu 8 matches après son coup de sang

Un dérapage qui coûte cher. Taulant Xhaka a écopé d’une suspension de 8 matches après avoir asséné un coup de tête sur le torse de Nikola Katic lors du match entre le FC Bâle et le FC Zurich, dimanche (0-2). Par conséquent, le milieu de terrain bâlois ne remettra plus les pieds sur un terrain de Super League cette saison.

Expulsé sur le coup après avoir reçu un second carton jaune, Taulant Xhaka s’est excusé publiquement ce lundi matin, via Instagram: «Aucune insulte verbale sur le terrain, contre moi et ma famille, ne justifie un tel dérapage de ma part. En tant que joueur expérimenté et capitaine de cette équipe, j'ai un rôle d’exemple à tenir, notamment dans les moments difficiles, que je n'ai malheureusement pas assumé dans cette situation.»