Soins hospitaliers: Taux de décès anormalement élevé à la clinique du coeur de Zurich

Soins hospitaliers : Taux de décès anormalement élevé à la clinique du cœur de Zurich

Deux rapports montrent que sous l’ancienne direction, le taux de mortalité pour certaines interventions était bien plus élevé que dans un établissement comparable.

Le taux de mortalité des patients traités à la clinique de chirurgie cardiaque de l’Hôpital universitaire de Zurich a augmenté entre 2015 et 2019. Durant cette période, l’établissement était dirigé par Francesco Maisano, pourtant salué à son départ comme ayant contribué à l’excellence de la clinique. Mais la proportion de décès était suffisamment inquiétante pour que la politique s’empare du dossier. Le parlement du canton de Zurich a même demandé cet été la création d’une task force pour tirer ces chiffres au clair .

Le «Tages-Anzeiger» a publié ce samedi une enquête allant dans le sens d’une évolution liée à l’ancienne direction. Depuis le départ de Francesco Maisano en 2019, la mortalité lors des transplantations est passée de 20% à 3,4%, celle des déchirures de l’aorte de 25% à 7%, celle des infections des valves cardiaques de 18% à 3% et celle des infections de plaies de 7,3% à 0,2%.

«Très grand manque d’expérience»

Un rapport jusqu’ici confidentiel publié par le journal alémanique confirme ces anomalies statistiques. Une étude a confronté les chiffres de l’hôpital zurichois avec une autre clinique comparable. Selon le document, les patients à Zurich ont passé beaucoup plus de temps aux soins intensifs après une opération du cœur ou de l’aorte que ceux de l’hôpital de référence. Ils ont également été ventilés plus longtemps. Le taux de mortalité est clairement plus élevé à Zurich que dans l’autre établissement universitaire.