Canton de Fribourg: Taux d’occupation du Réseau de santé mentale à 100,6%

Les secteurs de psychiatrie et de psychothérapie ont été très sollicités en 2022, et ce dans toutes les catégories d’âge dans le canton de Fribourg.

«Le taux d’occupation moyen s’est élevé à 100,6% en 2022. Comme en 2019, avant le Covid», a signalé le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) ce lundi. L’an dernier, le Secteur de la personne adulte comptait en moyenne le même nombre de lits qu’en 2021 (soit 143), mais le taux d’occupation a connu une importante progression, passant de 92,8% en 2021 à 101,4% en 2022. Il y a eu 2432 admissions en 2022, contre 2191 en 2021. Les deux unités de soins du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour personnes âgées ont atteint un taux d’occupation moyen de 100,4% en 2022, contre 86,7% en 2021.

Concernant les patients les plus jeunes, le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents montre un taux d’occupation de 88,2% en 2022. Soit une légère progression par rapport à 2021 (86,1%).