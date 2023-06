Logement: Taux hypothécaire relevé: c’est parti pour la hausse des loyers

Le passé récent est crucial

Pour les personnes qui ont emménagé quand le taux était déjà de 1,5% (ou plus), tout dépendra de ce qui s’est passé depuis. Si, quand le taux est passé de 1,5% à 1,25%, votre proprio a baissé votre loyer, il pourra aujourd’hui le faire augmenter à nouveau. Si au contraire la baisse du taux n’avait pas été répercutée à la baisse, la hausse de ce jour ne permettra pas d’augmenter la facture mensuelle. Pour l’Asloca, «selon les estimations, les bailleurs et bailleresses n’ont répercuté une baisse de loyer que dans 30% des cas» lors des baisses de taux qui avaient eu lieu entre 2009 et aujourd’hui.

En décembre dernier, les banques et les spécialistes s’accordaient à dire que la hausse annoncée ce jeudi ne serait qu’une première, et que d’autres adaptations allaient être opérées ensuite. Ce n’est donc que le début d’une possible hausse continue et sensible des loyers. Car un quart de point de taux en plus, c’est jusqu’à 3% de plus sur la facture, ou 60 francs par mois pour un loyer à 2000 francs.