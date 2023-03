Votations à Genève: Taxation des actionnaires et zéro pub dans la rue: deux fois non

Les Genevois ont refusé dimanche à plus de 59% des voix l’initiative cantonale 179 qui réclamait une hausse d’impôts pour les actionnaires des entreprises. En ville de Genève, avec plus de 52% des suffrages, les électeurs disent pour l’instant «non» à l’initiative communale «Genève Zéro Pub», qui souhaitait bannir l’affichage commercial dans les rues. Ces résultats tiennent compte de 95% des bulletins dépouillés, peu après midi.

«Taxer les plus riches»

Lancée par l’extrême gauche et appuyée par tous les partis de l’Alternative, l’initiative 179 visait à ponctionner la totalité des dividendes versés aux actionnaires d’une société (pour autant qu'ils détiennent au moins 10% des actions de l’entreprise). Aujourd’hui, seuls 70% de ces gains sont imposables. Selon les initiants, il s’agissait de réparer une injustice en taxant les gros actionnaires sur l’entier de leurs profits, comme un salarié l’est sur la totalité de ses revenus. Pour la droite, la mesure risquait de faire fuir du canton de gros contribuables, tout en impactant aussi des patrons de petites et moyennes entreprises locales.

«Stop à la surconsommation»

En ville de Genève, l’initiative «zéro pub» entendait supprimer l’affichage commercial dans l’espace public, pour lutter contre la surconsommation et la pollution visuelle des publicités. Seules celles à caractère culturel, politique et institutionnel restaient autorisées. Dans les milieux de l’économie et au sein de la droite, la mesure était vue comme une «censure moralisatrice» qui pouvait gravement porter préjudice aux artisans et aux petits commerçants, qui ont besoin de s’afficher pour faire connaître leur activité.