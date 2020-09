Bisbille en France : Taxé d'«abruti total» par Cluzet, Bigard réagit

L'acteur français s'en était pris violemment à l'humoriste, qui avait exprimé le souhait de se présenter à la prochaine élection présidentielle en France.

Ce lundi, Jean-Marie Bigard a répondu à François Cluzet. «Qu'il me traite de "roi des beaufs", ça ne me dérange pas, a-t-il expliqué. Mais qu'il remplace le mot "beauf" par le mot "peuple"... Moi j'insulte une minorité de personnes qui me paraissent incompétentes, mais lui insulte les millions de personnes qui m'aiment. L'humoriste a ensuite estimé que l'acteur se retrouvait «à lécher le c.. de nos gouvernants, et à insulter «le peuple démuni, ceux qu'il traite de "beaufs" et qui n'ont plus rien et qu'on laisse crever».