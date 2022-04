Suisse romande : Traité de procédurier, il s’en offusque et va... jusqu’au TF

Un homme a saisi la justice pour obtenir réparation, après la remarque d’un policier. Il vient d’être débouté.

Si tous les goûts sont dans la nature, il faut reconnaître que toutes les sensibilités aussi. Ce qui explique, peut-être, l’attitude d’un Fribourgeois contacté en mai 2020 par la police pour fixer un rendez-vous en vue de son audition, dans le cadre d’une plainte pénale le visant. Cet homme a estimé que son numéro de téléphone portable privé avait été obtenu illicitement et devait être supprimé de la base de données de la police. L’agent qui venait de le joindre l’a alors traité de «procédurier».

Près de deux ans de procédure

Le policier ne croyait pas si bien dire: l’affaire a connu près de deux ans de… procédure. Le citoyen a demandé la récusation de l’agent tout en réclamant un franc symbolique d’indemnisation pour «atteinte à la sphère privée» et pour avoir été traité de «procédurier». Il a agrémenté tout cela d’une demande de deux dédommagements de 100 francs pour le dépôt de sa plainte administrative et de ses déterminations.

Le numéro de téléphone, pas une donnée sensible

Toutes les prétentions du Fribourgeois ont été rejetées par la Direction de la sécurité et de la justice du Canton qui a rappelé que, selon le droit cantonal, «la police peut traiter sans autorisation les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches». D’autre part, l’Etat a jugé que «le numéro de téléphone ne constitue pas une donnée sensible ou intime et l'appel téléphonique n’est pas une mesure de contrainte illicite».