Les chauffeurs de Morges ont le blues

Les chauffeurs morgiens sont remontés contre la commune. «Il n’y a plus de clients mais nous payons 1800 fr. par an. C’est trop», se plaint un professionnel. «Entre les bus qui transportent les passagers jusque tard le soir, Uber, les taxes et la crise sanitaire, nous ne travaillons quasi plus», clame un chauffeur. La commune rappelle avoir appliqué une exemption de taxe de trois mois en 2020. Un geste que les taximans considèrent comme étant «largement insuffisant».