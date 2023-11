Ils sont soupçonnés de frauder Serafe et sont perquisitionnés

Chaque année, les foyers et entreprises suisses reçoivent une facture de Serafe, la société qui a pour mission d’encaisser la taxe radio-TV. Pour y échapper, il faut des arguments solides. Il ne suffit pas de dire qu’on ne regarde jamais la télé et qu’on écoute encore moins la radio, il faut le prouver. Et tous les appareils de réception sont concernés: postes de télévision ou de radio bien sûr; mais aussi ordinateurs, tablettes, radios via internet et smartphone. Autant dire qu’à part vivre coupé du monde dans une grotte, pas facile de convaincre Serafe.