France : Tayc accusé de faire l’apologie du viol conjugal

Tayc a décidé de retirer la chanson des plateformes et de la réécrire.

Ce devait être une belle journée pour Tayc. Le 14 février 2023, le chanteur de 26 ans a dévoilé son deuxième album, intitulé «Room 96». Mais un titre présent sur ce disque a soulevé une vague de réactions plus que négatives sur Twitter, plongeant celui qui sera à Sion sous les étoiles le 15 juillet 2023 au cœur d’un bad buzz. En cause: les paroles de «Quand tu dors» dans lesquelles l’artiste français parle d’un homme qui rentre tard chez lui et qui décide d’avoir une relation sexuelle avec sa femme sans la réveiller.