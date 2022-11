Masters: Taylor Fritz troisième qualifié pour les demi-finales

Souvent considéré comme fragile mentalement, Taylor Fritz semble chaque jour plus en confiance au Pala Alpitour de Turin (Photo by Marco BERTORELLO / AFP).

Fritz beaucoup plus serein

Or il faut bien l’admettre: ce seul break du match avait alors quelque chose de logique. Car malgré le score et le mimétisme, Taylor Fritz semblait avoir construit un édifice un peu plus solide que son adversaire. D’abord dans les rares échanges où son revers contré à plat tenait mieux la route que celui de «FAA». Et puis dans les attitudes, cette somme d’indicible qui renvoyait l’image d’un Américain mieux dans ses baskets. Volontaire, ultra-appliqué, Félix Auger Aliassime donne parfois l’impression de se crisper à force de surinvestir chaque situation. Jeudi soir, il semblait même parfois jouer pour ne pas perdre. Alors que Taylor Fritz cherchait à saisir sa chance.