Zurich: Taylor Swift a affiché complet en 30 minutes

Pas moins de 95’000 tickets pour le concert de Taylor Swift à Zurich ont été écoulés ce jeudi sur les plateformes de Ticketcorner. Et il n’a fallu que 30 minutes pour ça. Pour rappel, les concerts se joueront au stade du Letzigrund les 9 et 10 juillet 2024 .

Parcours du combattant

Pour les dates françaises de la chanteuse de 33 ans , la demande était telle que la plateforme Ticketmaster a dû suspendre temporairement la vente. Un million d’internautes tirés au sort s’étaient retrouvés à devoir patienter dans la salle d’attente virtuelle du revendeur. Des bugs étaient apparus et certains fans avaient manifesté leur colère sur Twitter.

En revanche, il y a des petits malins qui ont obtenu des billets et se sont empressés de les proposer à la revente, parfois au double de leur prix initial, qui n’était déjà pas donné. Les prix officiels pour un ticket débutaient à 160.50 fr. et allaient jusqu’à 279.95 fr. Pour les packages VIP, il fallait compter entre 338.60 fr. et 816.05 francs.