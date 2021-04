Royaume-Uni : Taylor Swift a pulvérisé le record des Beatles

La chanteuse américaine a battu un incroyable record qui tenait depuis 55 ans au Royaume-Uni.

La chanteuse Taylor Swift est la 13e artiste la plus écoutée dans le monde sur Spotify.

L’Américaine Taylor Swift a figuré à la première place des charts britanniques avec ses trois derniers albums en date, «Folklore», «Evermore» et «Fearless (Taylor’s Version)», en l’espace de 259 jours. Elle a explosé le record détenu jusqu’alors par les Beatles, lesquels avaient également eu trois galettes successives en tête des ventes en 1965-1966, mais en l’espace de 364 jours.

La chanteuse de 31 ans fait également un carton aux États-Unis avec «Fearless (Taylor’s Version)». L’album paru le 9 avril 2021 a réalisé le meilleur démarrage en streaming de tous les temps pour un album country chanté par une artiste féminine. Il a généré 143 millions de streams en une semaine, soit six fois plus que «Girl» de Maren Morris, disque jusqu’alors le plus écouté lors de sa parution, en 2019.