New York : Taylor Swift a reçu son diplôme universitaire

La chanteuse a été faite Docteur honoris causa de l’Université de New York le 18 mai 2022.

Durant son discours d’une vingtaine de minutes, Taylor, dont le nom a été donné à un mille-pattes , a mélangé moments d’humour et passages plus sérieux. «La dernière fois que j’étais dans un stade de cette taille, je dansais en talons et je portais un justaucorps pailleté. Cette tenue est nettement plus confortable», a-t-elle commencé par dire, évoquant sa toge violette.

Celle qui a signé une chanson pour le film «Where The Crawdads Sing» a ensuite conseillé aux étudiants de suivre leur instinct. «Vous allez foirer parfois et moi aussi. Et quand je le ferai, vous l’apprendrez sûrement sur internet. Des choses difficiles nous arriveront. Nous nous en remettrons, nous en apprendrons des choses et nous deviendrons plus résilients grâce à ça», a-t-elle dit.