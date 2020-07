il y a 57min

États-Unis

Taylor Swift a sorti un nouvel album surprise

La chanteuse américaine a publié jeudi 23 juillet 2020 à minuit un disque que personne n’attendait. La galette, intitulée «Folklore» va en surprendre plus d’un.

On n’attendait pas le retour de Taylor Swift de sitôt. Et pourtant. La chanteuse américaine, 30 ans, a balancé à la surprise générale «Folklore», un album de seize titres, l’édition physique «deluxe» en comptant un de plus, «The Lakes».

«La plupart des choses que j’avais prévues cet été ne se sont pas produites, mais il y a quelque chose que je n’avais pas prévu et qui s’est bien réalisé», a expliqué la star sur Instagram au sujet de ce nouvel album surprise. Encore plus surprenant, il s’agit d’un disque à la tonalité bien moins pop qui lorgne plutôt vers la folk et l’americana à en juger par sa collaboration avec le groupe folk Bon Iver, qui a co-écrit une partie des morceaux et chante sur l’un d’eux. La chanteuse, qui a percé dans la country avant de passer à la pop, a également travaillé avec Aaron Dessner, cofondateur et multi-instrumentiste du groupe de rock indépendant The National. L’homme a coécrit ou produit 11 des 16 morceaux de «Folklore». Auteure, Taylor Swift a une nouvelle fois écrit ou coécrit tous les titres du disque, comme elle l’avait fait pour la plupart des morceaux de ses albums précédents.

«Avant cette année, j’aurais probablement trop réfléchi au moment parfait pour sortir ces chansons. Mais l’époque que nous vivons me rappelle tout le temps que rien n’est certain. Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez simplement le proposer au monde», a ajouté la chanteuse. Le dernier album en date de Taylor Swift, «Lover», était sorti fin août 2019. Les six dernières galettes de la star ont toutes atteint le sommet des ventes aux États-Unis.