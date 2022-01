Taylor Swift corrige sèchement Damon Albarn

Mise au point : Taylor Swift corrige sèchement un célèbre musicien anglais

La popstar n’a pas du tout aimé que Damon Albarn la traite de compositrice à la petite semaine. Elle l’a fait savoir au principal intéressé.

Si dans le hip-hop les clashes sont courants et font partie du business, à l’image de celui entre Yelawolf et Post Malone ou celui entre Booba et Kaaris , dans l’univers de la pop, de surcroît entre deux stars de la musique, c’est rare. C’est pourtant bien ce qui se passe avec d’un côté du ring Damon Albarn et de l’autre Taylor Swift, qui revient d’un voyage «très spécial» dans les Cornouailles .

C’est le musicien britannique de 53 ans, fondateur de Blur, de Gorillaz et de The Good, The Bad and the Queen, qui a attaqué le premier, dans le «Los Angeles Times». Il y a affirmé que l’Américaine n’écrivait pas toute seule ses chansons. «Elle fait de la coécriture. Coécrire est très différent d’écrire. Je ne déteste personne, je dis juste qu’il y a une grande différence entre un auteur et un coauteur. Des auteurs-compositeurs vraiment intéressants sont Billie Eilish et son frère. Je suis plus attiré par eux que par Taylor Swift», a expliqué Damon Albarn.