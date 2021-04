États-Unis : Taylor Swift de nouveau la cible d’un harceleur

Un homme a été arrêté samedi après avoir essayé de s’introduire dans l’appartement new-yorkais de la chanteuse.

Getty Images via AFP

La chanteuse américaine Taylor Swift n’en a pas fini avec les harceleurs. La police de New York a en effet indiqué lundi avoir interpellé et inculpé pour effraction un homme de 52 ans, identifié comme Hanks Johnson, après avoir été appelée au domicile de la chanteuse dans le sud de Manhattan, peu après 20h30 locales. La police n’a pas précisé où se trouvait la chanteuse lors de l’incident.

Précédents événements

Taylor Swift, 31 ans, récemment devenue, avec son album «Folklore», la première artiste féminine à avoir décroché trois fois le prestigieux Grammy d’album de l’année, a déjà dû faire plusieurs fois face à des harceleurs. En juillet 2019, un homme de 32 ans avait été arrêté en possession d’«outils de cambriolage» devant une résidence de la chanteuse dans une station balnéaire du petit Etat américain de Rhode Island, au nord-est de New York.

Et quelques mois plus tôt, en mars 2019, un autre homme avait été arrêté - pour la deuxième fois en moins d’un an - devant son appartement de Manhattan. Celui-ci, Roger Alvarado, qui avait pourtant été interdit de s’approcher de son appartement, avait alors brisé une fenêtre pour s’introduire dans son loft, en l’absence de la chanteuse.