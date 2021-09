Taylor Swift débarque au concert d’un fan

«Personne ne savait qu’elle serait là. J’étais en train de me préparer quand quelqu’un est venu me dire que Taylor Swift venait d’entrer, a confié l’auteur-compositeur Tiernan Heffron à la BBC . Mes genoux ont lâché. J’étais aux anges (…). Mon cœur battait vraiment fort.»

Le jeune artiste de 22 ans, qu se produit tous les vendredis soirs dans ce bar, le Tipsy Bird, a posté des selfies de lui avec la chanteuse sur les réseaux sociaux: «Ce n’est pas tous les jours que Taylor Swift débarque pendant votre concert et reste pendant les trois heures de show, a-t-il commenté. Elle était adorable! Elle m’a demandé comment elle pouvait suivre ce que je faisais et m’a donné des conseils! Les rêves deviennent bel et bien réalité.»