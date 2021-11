États-Unis : Taylor Swift dévoile l’affiche de son court métrage

Quelques heures avant la sortie de «All Too Well», qu’elle a écrit, réalisé et dans lequel elle joue, la chanteuse en a partagé une image.

En attendant le film écrit et réalisé par Taylor et dans lequel la star joue en compagnie de Sadie Sink («Stranger Things») et Dylan O’Brien («Teen Wolf»), les Swifties ont pu découvrir l’affiche. Posté sur Twitter par celle qui aime lancer des énigmes à ses admirateurs, le poster montre Sadie et Dylan front contre front.