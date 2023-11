Taylor Swift en Argentine: «Elle représente tout pour nous»

«Les Swifties ne votent pas Milei!»

Les fans de l’ artiste américaine – dont certains ont passé plusieurs mois à camper devant le stade pour avoir le privilège d’être au pied de la scène au jour J – y voient également une opportunité de porter un message politique. Pour Miriam, «les idées de Taylor vont à l’encontre de ce que serait Milei». Cette fan de 31 ans y voit «un parallèle assez fort entre l’ultralibéral et Trump. Or, Taylor est contre Trump, contre tout ce qu’il représente, un être machiste, patriarcal». Certains fans ont assisté au concert de jeudi en brandissant des pancartes. «Les Swifties ne votent pas Milei!», pouvait-on notamment y lire.

«Etre du bon côté de l’histoire»

Taylor Swift exprime publiquement ses convictions politiques, ce qui plaît à ses fans. Le déclic, pour nombre de «Swifties» approchées par l’AFP, c’est le documentaire «Miss Americana» (2020), dans lequel après avoir longtemps refusé de parler politique, la star se livrait et disait ressentir désormais «le besoin d’être du bon côté de l’histoire». Dans la foulée, elle s’engageait en faveur des candidats Joe Biden et Kamala Harris pour la présidentielle, affirmant qu’ils aideraient l’Amérique à «commencer à guérir», après le mandat de Donald Trump. «Taylor est du côté de la diversité, des femmes. Et Milei a cette façon, disons dominante, de s’exprimer, il va directement au clash, et Taylor se prononce contre ça dans son documentaire», explique Sofia Ranui, étudiante de 21 ans.