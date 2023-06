Taylor Swift et Matty Healy se sont séparés après un mois

Leur relation, jamais officiellement confirmée, a fait long feu. Selon plusieurs médias américains, Taylor Swift et Matty Healy ne sont plus ensemble. Les premières rumeurs les concernant avaient commencé de courir au début du mois de mai 2023 et le chanteur anglais de 34 ans avait ensuite été aperçu aux concerts de l’Américaine de 33 ans à plusieurs reprises, comme le rappelle TMZ .

Il semblerait que l’emploi du temps chargé des deux artistes et une certaine incompatibilité soient à l’origine de la rupture. «Ils sont tous les deux extrêmement occupés et ont réalisé qu’ils n’étaient pas vraiment compatibles. Les amis de Taylor veulent ce qu’il y a de mieux pour elle, et ne sont pas étonnés que la relation soit terminée, d’autant plus qu’elle venait de sortir d’une longue histoire d’amour (ndlr: la chanteuse s’est séparée de Joe Alwyn en avril 2023 après six ans), a confié une source à «Entertainment Tonight».