Taylor Swift et Joe Alwyn ont rompu

Tout semblait pourtant aller pour le mieux entre le comédien britannique de 32 ans et la superstar américaine. Des rumeurs de fiançailles avaient même commencé de circuler en 2022 après que le couple avait effectué un court séjour au Royaume-Uni . Cependant, ni Joe ni Taylor n’ont jamais confirmé d’éventuels projets de mariage. En avril 2022, l’acteur avait même déclaré au «Wall Street Journal»: «Si j’avais gagné une livre sterling à chaque fois qu’on m’avait dit que j’étais fiancé, je serais riche. La vérité, c’est que si la réponse était oui, je ne le dirais pas et que si la réponse était non, je ne le dirais pas non plus.»

S’ils n’ont jamais véritablement évoqué leur couple en public, Taylor Swift et Joe Alwyn ne se cachaient pas non plus. Durant la pandémie de Covid-19, ils avaient même écrit des chansons ensemble pour les disques «Folklore» et «Evermore». L’acteur était crédité sous le pseudonyme de William Bowery, rappelle «People». Durant la cérémonie des Grammy Awards, en 2021, la chanteuse avait notamment remporté le prix d’album de l’année pour «Folfklore» et avait remercié son homme durant son discours. «Joe est la première personne à laquelle je joue mes chansons et j’ai passé de merveilleux moments à écrire des titres avec toi en quarantaine», lui avait-elle alors dit.