Taylor Swift a fait un triomphe aux American Music Awards

American Music Awards : Taylor Swift poursuit sa moisson de prix

Une semaine après avoir fait un triomphe au MTV Europe Music Awards , Taylor Swift a fait un carton plein, dimanche 20 novembre 2022, au Microsoft Theater de Los Angeles, lors des 50e American Music Awards. La chanteuse a remporté les six catégories dans lesquelles elle était nominée, dont la plus prestigieuse, celle d’Artiste de l’année. Depuis 2008, la popstar de 32 ans a été récompensée à 40 reprises, un record, dans cette cérémonie, une des plus grandes de l’industrie musicale avec les Grammies.

Parmi les autres moments forts du show, d’une durée de trois heures, on retiendra que Chris Brown, absent, accusé de viol au début 2022 , a été hué lorsqu’il a obtenu le prix du Meilleur artiste R’nB. Le boys band coréen BTS a reçu le nouveau trophée d’Artiste de K-pop et celui de groupe pop, pour la quatrième année consécutive. L’Icon Award a été attribué à Lionel Richie, ce dernier étant le seul artiste dans l’histoire des American Music Awards à avoir été primé lors de chaque décennie.

Au rayon performances, Pink, 43 ans, a signé les deux plus marquantes de la soirée. La première était inattendue en ouverture de show. Elle a interprété «Never Gonna Not Dance Again» en patin à roulettes. Lors de la seconde, elle a rendu hommage émouvant et touchant à Olivia Newton-John en chantant «Hopelessly Devoted To You». On signalera que Carrie Underwood, elle, a réalisé une prestation acrobatique sur «Crazy Angels» accrochée à des cerceaux suspendus en dessus du public.