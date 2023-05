Taylor Swift promet six chansons inédites

Dans son message, l’artiste, actuellement en tournée, a confié qu’elle avait écrit les titres de cet album entre ses 18 et ses 20 ans. «Ils sont marqués par une honnêteté brutale, des confessions sans filtre et une mélancolie sauvage. J’aime ce disque parce qu’il raconte comment on grandit, on se débat, on s’envole et on s’écrase», a livré Taylor.