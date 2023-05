Taylor Swift réprimande un agent de sécurité en plein show

Taylor Swift et ses fans, c’est une grande et belle histoire d’amour. Les Swifties sont les premiers à dégainer quand leur idole est attaquée. La star leur a rendu la pareille lors d’un concert à Philadelphie, aux Etats-Unis, samedi 13 mai 2023. Alors qu’elle interprétait son tube «Bad Blood», la star, dont on attend prochainement des inédits , a repéré qu’un agent de sécurité avait une attitude déplacée envers des spectatrices du premier rang.

«C’est bon, elle va bien», a d’abord lancé Taylor au sécu tout en chantant. Avant de poursuivre, toujours entre deux paroles de son morceau: «Elle ne faisait rien de mal». Peu après, voyant que l’homme n’avait pas cessé ses agissements, elle lui a lancé à deux reprises un «Hey, stop!» cinglant. Buzzfeed.com a retrouvé le tweet d’une des fans envers qui l’agent avait été indélicat. «Le mec nous a persécutées durant pratiquement tout le concert. Il n’a cessé de nous dire que nous ne pouvions pas toucher la barrière. Chaque fois qu’on faisait quelque chose, on l’avait sur le dos. Juste parce qu’on dansait et qu’on s’amusait. Taylor a remarqué qu’on s’éclatait et que ce type n’aimait pas ça. Il a été escorté hors de l’enceinte et on nous a offert des billets gratuits pour ce soir (ndlr: dimanche 14 mai 2023). Ce n’était pas un gros truc de fou, c’était juste une bande de filles qui s’amusaient et il ne voulait pas qu’on s’amuse.»