«The Eras Tour»Taylor Swift se produira en Suisse en 2024

La chanteuse Taylor Swift ouvre son show avec «Miss Americana and The Heartbreak Prince» en body à paillettes.

Après plus d’une trentaine de concerts, donnés jusqu’ici uniquement aux États-Unis, les critiques sur la tournée lancée en mars 2023 sont dithyrambiques. C’est d’abord la playlist gigantesque du show qui a impressionné les fans. L’Américaine de 33 ans, célibataire depuis peu , parcourt ses dix albums studio dans dix décors différents, du premier, «Taylor Swift», sorti en 2006, au dernier en date, «Midnights», paru en 2022. Elle interprète, même sous une pluie battante ou avec la présence d’un sécu pas fun , une quarantaine de chansons, dont deux en version inédite acoustique, durant un show de plus de trois heures.

La tournée la plus lucrative de l’histoire

Ce sont ensuite les tenues subtilement et habilement choisies par la popstar qui font sensation. La musicienne ne se change pas moins de seize fois durant sa performance. Chaque vêtement ou costume correspond à une période de sa carrière. On peut la découvrir en body à paillettes Versace et talons Louboutin scintillants pour «Miss Americana & the Heartbreak Prince», en body imprimé d’un serpent de Roberto Cavalli pour «Don’t Blame Me», en habit de princesse pour «Enchanted», en manteau de fourrure couleur lavande pour «Lavender Haze» ou encore en robe folklore pour «The Last Great American Dynasty», sans oublier le détail qui brille, avec une guitare recouverte de strass pour «Fearless».