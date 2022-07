États-Unis : Taylor Swift se serait fiancée en secret

La star américaine devrait bientôt se marier avec l’acteur anglais Joe Alwyn, après près de six ans de relation.

Taylor Swift a-t-elle enfin trouvé son âme sœur? En couple depuis octobre 2016 avec Joe Alwyn, la star, qui a reçu son diplôme universitaire, pourrait bientôt devenir son épouse. Selon le «Sun», la chanteuse de 32 ans et l’acteur de 31 ans se seraient fiancés dans le plus grand secret. Très discrets depuis le début de leur romance, les amoureux n’auraient pas prévu d’en parler publiquement. Un ami de Joe a confié que ce dernier aurait offert une bague de fiançailles à sa dulcinée qu’elle ne porterait que chez elle. «Taylor et Joe sont incroyablement heureux. Ils s’aiment vraiment, confie cette source au journal. Ils se sont fiancés il y a quelques mois, mais ils ne l’ont dit qu’à leur cercle intime, soit leur famille et leurs plus vieux amis en qui ils ont confiance. Ils ont demandé à chacun d’entre eux de garder ça secret.»