Nouveau clip : Taylor Swift sème la zizanie dans un mariage

L’Américaine se lâche dans la vidéo d’«I Bet You Think About Me (Taylor’s Version)».

Taylor Swift, qui a récemment débarqué au concert d’un fan, est méconnaissable dans «I Bet You Think About Me (Taylor’s Version)». Les images montrent la pop-star de 31 ans en mode chipie, alcoolisée et vulgaire, ruiner la cérémonie de mariage de son ex.

Cette vidéo drôle et intrigante a été réalisée par l’actrice Blake Lively, une première, pour elle, derrière la caméra.