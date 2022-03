Taylor Swift signe un titre pour un film

Bande originale : Taylor Swift signe une chanson pour un film

La chanteuse américaine a composé «Carolina» pour «Where The Crawdads Sing», adaptation d’un best-seller qu’elle a adoré.

«C’est un livre dans lequel je me suis complètement perdue quand je l’ai lu il y a quelques années», a écrit sur Instagram la chanteuse américaine de 32 ans, dont la carrière est étudiée dans une université new-yorkaise. Celle qui a remis en place Damon Albarn a précisé que, dès qu’elle avait appris qu’un film tiré du roman était en préparation, elle avait «su» qu’elle voulait participer à son «volet musical»: «J’ai donc écrit la chanson «Carolina» toute seule et j’ai demandé à mon ami Aaron Dessner (ndlr: proche collaborateur de Swift qui a notamment travaillé sur ses récents albums «Folklore» et «Evermore») de la produire. J’ai voulu créer quelque chose d’envoûtant et d’éthéré pour correspondre à cette histoire fascinante. Vous pourrez l’entendre bientôt», a-t-elle ajouté.