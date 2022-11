Allemagne : Taylor Swift triomphe aux MTV Europe Music Awards

L’Américaine a été sacrée Meilleure artiste lors de la cérémonie qui s’est tenue à Düsseldorf.

La chanteuse Taylor Swift a publié l’album «Midnights», le 21 octobre 2022. Imago

Taylor Swift a soulevé quatre prix lors des MTV Europe Music Awards qui se sont déroulés le 13 novembre 2022, à Düsseldorf, au PSD Bank Dome. La popstar a glané le plus prestigieux des trophées, celui de Meilleure artiste, et ceux de Meilleure artiste pop, Meilleur clip et Meilleure vidéo long format. L’Américaine a volé la vedette à Harry Styles, qui n’a remporté qu’un seul prix alors qu’il était en lice dans sept catégories.

Durant le show, Taylor Swift s’est montrée particulièrement fière de ses deux distinctions obtenues pour son clip de «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)». Elle a rappelé que c’était la toute première fois qu’elle écrivait et réalisait un court métrage. «J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris sur la façon dont la réalisation de films peut être une extension naturelle de ma narration», a-t-elle confié, avant de se souvenir que «la première version de ce titre, sorti il y a environ dix ans, n’était pas un single. S’il a connu le succès, c’est parce que les fans le voulaient».

Des aficionados qui ont également été remerciés au moment où la chanteuse de 32 ans est venue récupérer le prix principal. «Je suis époustouflée de ce que vous avez fait pour «Midnights» (ndlr: son dernier album en date, qui a fait planter Spotify à sa sortie), la manière dont vous l’avez soutenu, comment vous vous êtes enthousiasmés et vous avez aimé cet album. Pour moi, rien n’est jamais acquis. Je vous aime tellement, je n’arrive pas à croire que je puisse faire ce travail. C’est grâce à vous, merci beaucoup», a-t-elle lâché avec émotion.

Parmi les autres moments forts de la cérémonie, la première organisée en Allemagne depuis 2012, diffusée en direct sur MTV dans plus de 170 pays, la tenue de Noa Kirel a fait beaucoup parler. L’artiste pop, qui a remporté le prix de Meilleure artiste israélienne pour la 5e fois et qui représentera son pays à l’Eurovision en 2023, portait des pantalons et des longs gants ornés du visage du rappeur Kanye West ainsi que des chaînes en or avec l’étoile de David et le symbole Chai. «Ma tenue montre clairement que je suis à la fois juive et israélienne. Nous avons récemment connu beaucoup d’antisémitisme, en particulier à la lumière des déclarations de Kanye West. Je suis fière d’être une artiste qui représente Israël dans le monde», a-t-elle expliqué.

Noa Kirel a expliqué pourquoi elle s’était habillée de la sorte. Instagram

Les gagnants des MTV EMA 2022