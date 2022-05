Policier bâlois condamné: Tchat du boulot inondé de pornos et vidéos violentes

Un chef d’équipe de longue date du groupe d’intervention de la police cantonale bâloise a été condamné via une ordonnance pénale et licencié. Pendant plusieurs années, il a envoyé des vidéos à contenu pornographique ou violent à ses collaborateurs sur la messagerie WhatsApp du travail. Il a été condamné pour diffusion de représentations de la violence et de pornographie. C’est ce que révèle une enquête de la télévision alémanique SRF. Dans les vidéos envoyées, on aurait notamment vu une personne perdre une main suite à une explosion ou un cycliste passer sous un camion.