Football : Tchouaméni sauve la France à la 93e minute

Les champions du monde en titre ont peiné pour battre la Côte d’Ivoire en match amical (2-1), vendredi à Marseille. Le joueur de Monaco a marqué dans les arrêts de jeu.

La tête salvatrice d’Aurelien Tchouaméni, dans les arrêts de jeu entre la France et la Côte d’Ivoire.

L’équipe de France a dominé la Côte d’Ivoire sur le fil, sauvée par le revenant Olivier Giroud et le peu capé Aurélien Tchouaméni, dans une soirée marquée par les premières sélections de Christopher Nkunku, William Saliba et Jonathan Clauss.

Les Bleus ont renversé les «Éléphants» de Stéphane Haller et Nicolas Pépé grâce à la tête salvatrice de Tchouaméni (90e+3) dans le temps additionnel, une victoire in extremis quatre jours avant l’amical suivant programmé contre l’Afrique du Sud, mardi à Lille. Et heureusement que Giroud était là…