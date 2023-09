Les Suisses ont repris la route pour l’étranger cet été

C’est en Italie et en France que le TCS a enregistré le plus de sinistres aux personnes cet été, Suisse non incluse.

Ça a chauffé au sud de l’Europe

Les crises climatiques sur le bord européen de la Méditerranée ont été particulièrement éprouvantes pour l’association: la cellule de crise est intervenue sur une cinquantaine de dossiers durant les incendies en Grèce et sur l’île de Rhodes . À cela s’ajoutent les feux en Sicile et les intempéries au nord de l’Italie avec plusieurs véhicules gravement endommagés par la grêle.

Cela dit, c’est en France que l’on enregistre le plus grand nombre de pannes de voitures (33% des dossiers), suivie de l’Italie (24%) et de l’Allemagne (13%). Pour les sinistres impliquant des personnes, c’est en Italie (17%) et en France (11%) que le TCS a été le plus sollicité cet été.