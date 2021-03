Voile : «Team New Zealand» a fait le break

Le défi néo-zélandais, qui a remporté les deux régates au programme ce lundi, mène désormais 5-3 en Coupe de l’America. Il pourrait être sacré dès mardi.

La huitième régate de la finale de la Coupe de l’America a été folle entre «Team New Zealand» (à g.) et «Luna Rossa» (à dr.).

Luna Rossa s’est alors retrouvé à son tour la coque dans l’eau, privé de la vitesse de ses foils, tandis que l’équipage de Peter Burling parvenait à faire s’envoler à nouveau son bateau. Pour ne rien arranger, le défi italien a raté une manœuvre et s’est vu infliger une pénalité pour sortie des limites de la course. Et les Kiwis n’ont eu qu’à rattraper leur retard, pour finalement l’emporter avec 3 minutes 55 d’avance.

«C’est sûrement la course la plus bizarre que j’aie jamais vue, a lâché le skipper de «Team New Zealand». «Passer de quatre minutes de retard à une victoire avec quatre minutes d’avance, c’est assez incroyable. Une manœuvre bâclée de Luna Rossa et c’était fini.»