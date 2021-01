Football : Tebas: «La Superligue sera une ruine pour le football»

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a réaffirmé que l’éventuelle Superligue européenne sera «une ruine pour le football», et a exhorté le président de la Fifa à «éclaircir sa position» sur ce projet, dans un entretien à l’AFP et au Sun.

R: «C’est toujours une proposition très clandestine, les seules nouvelles que l’on a nous parviennent par la presse, sauf quand l’(ex-)président du FC Barcelone (Josep Maria Bartomeu) s’était exprimé à ce sujet, et que le président du Real Madrid (Florentino Perez) a insinué quelque chose lors de l’assemblée des représentants des socios (supporters-actionnaires). Qui est derrière ce projet? Je n’aime pas citer les clubs, encore moins le Real Madrid, mais il y a le président du Real (Florentino Perez), puis le propriétaire de Manchester United et aussi celui de Liverpool, et en Italie, l’AC Milan, avec Ivan Gazidis. Ce sont les informations que nous avons. Ils doivent faire quelque chose de mal parce qu'ils font tout de manière cachée. Quand les gens font les choses correctement, ils en parlent».

R: «Il faut faire la différence entre la Fifa comme institution, et Gianni Infantino. Quand la Fifa a publiquement évoqué ce projet en tant qu’institution, ils ont annoncé y être opposé. Mais je crois que Gianni Infantino, en tant que président de cette institution, doit éclaircir sa position sur ce projet. Car effectivement, il a participé à des réunions, il a travaillé et a encouragé le fait que la Superligue se fasse. Dans la documentation que nous avons de la Superligue, il apparaît une mention «w01», qui est clairement un nom de code pour monsieur Infantino. Je crois qu’il doit urgemment éclaircir sa position, publiquement, personnellement, et dire pourquoi il a assisté à quelques réunions et pourquoi il a encouragé le projet à certains moments donnés».