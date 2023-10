iPhone 15 surchauffe à cause d'apps connues, Apple réagit

Le modèle de base, l’iPhone 15, est commercialisé à partir de 800 dollars, et le modèle professionnel le plus onéreux, l’iPhone 15 Pro Max, coûte au minimum 1200 dollars.

La marque à la pomme mentionne qu’il est normal que le smartphone «semble» plus chaud pendant la phase de configuration, les premiers jours. «Nous avons également découvert une erreur dans iOS 17 (le logiciel d’exploitation, ndlr), qui affecte certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour du logiciel», a précisé l’entreprise.

Coque en titane

Apple évoque en outre un autre facteur, des «mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs qui sont en cours de déploiement». D’après des articles d’influenceurs et de testeurs spécialisés, Instagram, Uber et certains jeux vidéo comme Asphalt 9 (courses de voitures) contribuent à faire chauffer l’appareil.

Certains observateurs ont mis en cause la coque en titane de l’iPhone 15 Pro, mais Apple assure que ce matériau, allié à l’aluminium et à un nouveau design, permettent au contraire à la chaleur de mieux se dissiper. Le géant américain des technologies a présenté mi-septembre sa nouvelle gamme d’iPhone. Le modèle de base, l’iPhone 15, est commercialisé à partir de 800 dollars, et le modèle professionnel le plus onéreux, l’iPhone 15 Pro Max, coûte au minimum 1200 dollars.