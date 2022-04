Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: Technologie de Formule 1 pour la route

Rien! Absolument rien! Quand vous appuyez sur le bouton de démarrage de la nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, vous n’entendez rien. Ni grondement, ni vrombissement, ni feulement. C’est d’autant plus déconcertant quand on sait qu’on est assis dans la berline la plus puissante au monde. Une berline qui fait appel à la technologie de la Formule 1 et qui semble prête à décimer tous les autres usagers de la route. Mais le silence n’est que de courte durée, car la batterie située dans le plancher du coffre, associée à un moteur électrique logé sur l’essieu arrière, qui fait de cette GT la première hybride rechargeable d’Affalterbach, a une capacité tout juste suffisante pour parcourir douze kilomètres en mode silencieux, après quoi le V8 prend le relais, faisant ce pour quoi il est connu: du bruit.

Vitesse de pointe de 316 km/h

Mais les douze kilomètres d’autonomie ne sont pas non plus censés faire passer la voiture pour une électrique à temps partiel. La puissance additionnelle a plutôt une fonction d’électrochoc. Ce n’est pas pour rien que les 639 ch du huit cylindres et les 204 ch du moteur électrique s’additionnent pour développer 843 ch, faisant de la quatre portes le modèle le plus puissant qu’AMG ait construit pour la route à ce jour. Si l’on ajoute à cela un couple maximal de 1470 Nm, la quatre portes atteint des performances électrisantes. Il n’existe en effet que peu de berlines capables d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 316 km/h.

Quand les rêves deviennent réalité, avec la nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sur circuit. Mercedes-AMG La première voiture hybride Performance d’Affalterbach établit de nouveaux records en abattant le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Mercedes-AMG La berline développe 843 ch sur la route, ce qui en fait le modèle le plus puissant de la famille AMG à ce jour. Mercedes-AMG

La Mercedes-AMG GT 63 S E Performance n’a plus grand-chose en commun avec les hybrides rechargeables de la Classe S et compagnie. L’alerte troupe d’Affalterbach est en effet allée chercher les composants de sa batterie à Brixworth, s’est approprié la technologie de la Formule 1 et a développé une toute nouvelle batterie avec une densité d’énergie deux fois plus élevée pour un gain de puissance et de place et le bénéfice d’un stockage et d’une restitution de l’énergie extrêmement rapides. Ceci est rendu possible grâce à un système de refroidissement direct jusqu’ici inégalé, avec lequel chacune des 560 cellules lithium-ion est refroidie et maintenue à la température idéale. Ainsi, la batterie peut à tout moment donner son maximum et stocker suffisamment d’énergie lors du freinage.

Comme un coup de pied au derrière

On en a la preuve dès le premier tour de piste à bord de la puissante berline haut de gamme sur le circuit de Monteblanco, près de Séville. Un tour de 960 mètres à 160 km/h, avec une batterie chargée à bloc. La voiture familiale endiablée montre ensuite ce qu’elle a dans le ventre. La puissance dégagée par la batterie est immédiatement perceptible et à chaque changement de mode de conduite, la tension monte encore d’un cran. À chaque fois, on a l’impression que le bolide de 2,4 tonnes se prend un nouveau coup de pied au derrière, où se trouve d’ailleurs la prise de charge. À ce propos, si l’on passe au plus élevé des quatre niveaux de récupération, il suffit de quelques freinages puissants pour que la batterie soit à nouveau pleine. La GT 63 S E affiche ainsi une consommation de 7,9 l/100 km et un taux d’émission de 180 g de CO₂/km.