La vision est améliorée avec un troisième œil

HindSight: c’est le nom des lunettes conçues par l’équipe écossaise de Callum Skinner, champion olympique de cyclisme sur piste, afin de permettre aux cyclistes de garder un œil sur ce qui se passe derrière eux. Comment? Avec des verres légèrement inclinés vers l’extérieur et équipés de fines bandes miroir semi-transparentes. En tournant la tête vers la gauche ou la droite, on a une assez bonne idée de ce qui se trouve derrière nous.

Cependant, l’intensité de l’image réfléchie dépend fortement de la météo et de l’heure de la journée. Lorsque le ciel est nuageux, on voit très bien derrière soi grâce à la bande HindSight, mais ce n’est pas le cas quand l’ensoleillement est trop fort. N’y aurait-il pas une meilleure solution? Eh bien si: TriEye.

Tout est dans le nom. Car avec ces lunettes de sport l’utilisateur bénéficie d’un œil supplémentaire au sens figuré, sous la forme d’une sorte de bouton fixé en bas à gauche du verre et contenant un minuscule miroir. Ça semble étrange au premier abord, mais l’efficacité de ce gadget, qui s’oriente comme un véritable rétroviseur de voiture, ne fait aucun doute. Que la luminosité soit forte ou non, si le miroir est correctement réglé, on a immédiatement une bonne vue derrière soi.