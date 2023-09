Apple: l’iPhone 15 est muni d'un port de chargement universel

«USB-C est devenu le standard accepté de façon universelle», a reconnu Kaiann Drance, vice-présidente du groupe californien, lors de l’événement marketing annuel. Apple, qui cultive son propre écosystème de produits et services, s’est longtemps opposé à cette loi européenne, et le port universel ne fait pas partie du genre d’innovations technologiques qu’il aime mettre en avant.

Modèle de base à 800 dollars

Mardi, les dirigeants de la marque à la pomme ont dévoilé quatre nouveaux iPhone avec, comme chaque année, des écrans «plus lumineux», des objectifs «plus sophistiqués» et des capacités informatiques «plus perfectionnées». Le modèle de base, l’iPhone 15, sera commercialisé à partir de 800 dollars, le même prix que l’iPhone 14, présenté il y a un an.

Ils ont aussi donné de nombreux détails techniques sur la nouvelle montre, l’Apple Watch Series 9, dont la batterie dure plus longtemps et qui est «notre premier produit neutre en termes d’émission carbone», a assuré Lisa Jackson, vice-présidente chargée de l’environnement au sein de la société.

Une petite révolution

Intégrer plus largement le port USB-C représente une petite révolution pour l’écosystème de produits et services d’Apple, qui s’intègre difficilement aux autres systèmes. Il y a deux ans, quand le texte européen était en discussion, le groupe américain avait tenté de s’y opposer en faisant valoir que sa technologie Lightning équipait déjà plus d’un milliard d’appareils dans le monde et que la nouvelle réglementation allait «étouffer l’innovation», voire «nuire aux consommateurs».