S’offrir le nouvel iPhone? C’est plus facile en Suisse

Le nouvel iPhone 15 et le nouvel iPhone 15 Plus ont été présentés le 12 septembre dernier.

Sans très grande surprise, la Suisse figure en tête du palmarès, établi sur la base des salaires médians et des prix annoncés pour l’iPhone 15 dans chaque pays. Il ne faudra «que» 34 heures de travail aux Suisses pour s’offrir le nouveau smartphone, dont la particularité principale est d’avoir intégré le port de chargement universel USB-C, imposé par l’Europe. «Tout en ayant l’un des salaires annuels médians les plus élevés au monde, la Suisse se classe également parmi les 10 pays qui paient le moins pour l’iPhone 15», note MoneySuperMarket dans son analyse. Les prix annoncés sont de 849 francs pour le modèle de base en Suisse.

À l’autre bout du classement, on trouve la Turquie, où il faudra travailler en moyenne 818 heures pour pouvoir se payer l’appareil, ce qui représente plus de 3 mois de salaire. C’est du reste en Turquie que l’appareil coûte le plus cher dans l’absolu, avec un tarif annoncé à plus de 1850 dollars, soit près du double du prix affiché aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.