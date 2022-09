Insolite: Ted Lasso intégré au jeu «FIFA 23»

Insolite : L’équipe Ted Lasso intégrée au jeu «FIFA 23»

«Ted Lasso, Coach Beard et les plus grandes stars de l’AFC Richmond dont Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent et Isaac McAdoo seront dans le jeu. Vous retrouverez aussi Nelson Road, le terrain du club. Vous pourrez choisir Ted Lasso comme entraîneur en mode «carrière» ou gérer l’AFC Richmond en l’échangeant contre une équipe de Premier League ou de tout autre championnat disponible», décrit l’éditeur du jeu sur son site. De plus, le joueur pourra personnaliser à sa guise tant les maillots de l’équipe que son stade. En outre, il aura la possibilité de choisir Ted Lasso, joué par Jason Sudeikis, ou Coach Beard comme manager dans son club.