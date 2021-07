JO 2020 : Teddy Riner peut devenir une légende vivante

Au pays du judo, le Français va tenter de s’offrir une part de légende avec un troisième titre olympique, à condition que son genou gauche gravement touché il y a cinq mois tienne le coup.

Qu’est-ce qu’un monstre sacré? Teddy Riner, 2,03 m, autour de 140 kg, deux titres olympiques et dix (!) couronnes mondiales, en a le profil. Et si, lors de ces Jeux de Tokyo, il finit la journée du 30 juillet avec à son cou une nouvelle médaille d’or en poids lourds, décrochée dans la mythique salle du Nippon Budokan, temple du judo, alors personne ne lui contestera le statut de légende vivante.

Blessé au genou gauche en février

«Je pensais que j’allais prendre sept mois et que c’était foutu. Ça s’est consolidé, c’est allé plus vite qu’attendu. Bien sûr, de temps en temps, mon genou me fait mal, mais ça ne m’empêche pas de m’entraîner, ça ne m’empêche pas d’aller au bout de moi-même. Ça, c’est cool, c’est le point positif, clairement», a-t-il tenu à rassurer. «

Une seule compétition en 2021

Avant même cette blessure, Riner a connu quelques déconvenues: en 2020, année qui a été celle du report des Jeux, il a concédé ses deux premières défaites depuis près de dix ans et plus de 150 combats, d’abord au Grand Slam de Paris en février face au Japonais Kokoro Kageura (non sélectionné), puis, de façon plus anecdotique, en octobre face à Joseph Terhec lors des Championnats de France par équipes.