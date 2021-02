Accord nucléaire : Téhéran demande aux Européens de jouer les médiateurs

Le ministre iranien des Affaires étrangères a demandé lundi à l’Union européenne de jouer les médiateurs entre l’Iran et les États-Unis pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien.

Mais l’ex-président américain Donald Trump, le jugeant insuffisant sur le front nucléaire et déplorant qu’il ne s’attaque pas au programme de missiles balistiques iraniens et aux autres activités «déstabilisatrices» de l’Iran au Moyen-Orient, en a retiré Washington en 2018, et a rétabli puis durci les sanctions américaines. Les Européens ont toujours dénoncé la décision du milliardaire républicain, et ont tout fait depuis trois ans pour tenter de sauver l’accord.